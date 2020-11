Kommentar: Hannover 96 hat nur einen halben Simon Terodde

Vor der Saison war ja die Frage: Ist es richtig vom HSV, beim dritten Versuch, in die erste Liga aufzusteigen, auf den betagten und hoch bezahlten Stürmer Simon Terodde zu setzen? „Absolut richtig“, antwortete Kulttrainer Peter Neururer damals im SPORTBUZZER-Interview: „Er ist einer der torgefährlichsten Zweitligastürmer schlechthin. Das muss man losgelöst von seinem Alter sehen, es geht nur um dieses eine Jahr, das wissen die Hamburger. Wenn sie diesmal nicht zurückkehren in die 1. Liga, dann bricht einiges zusammen.“ Nach sechs Spieltagen hat Terodde achtmal getroffen, der HSV ist Erster. Als Fehlinvestition wird Terodde sicher nicht in die Klubgeschichte eingehen.

Anzeige

Bei 96 kommt der neue Stürmerstar Patrick Twumasi bisher auf fünf Kurzeinsätze und null Tore. Dass er nicht fit ist, wusste man, also mildernde Umstände. Das Stürmerduo Marvin Ducksch/Hendrik Weydandt steht bei zusammen vier Treffern – also einem halben Terodde. Der Aufstieg, so haben wir mal gelernt, führt über einen mehr als anständigen Torwart (hat 96 in Michael Esser) und einen Stürmer, der zuverlässig 15 Tore oder mehr erzielt (hat Ducksch in der vergangenen Saison geschafft).