Kommentar: Hannover 96 hat sich auf einzelnen Positionen nicht gut genug verstärkt

Die Ligaserie 2020 ist vorüber. Was lernt Hannover 96 aus diesem schwierigen Jahr? Ein Umbruch allein bewirkt automatisch noch keinen Aufbruch. 96 hat sich in der Breite und auf einzelnen Positionen nicht gut genug verstärkt. Der Kader-Rauswurf des Königstransfers Patrick Twumasi ist Beleg dafür.

Eine Investition in den 96-Sturm lohnt sich

Wie wird es 2021 nun besser? Es könnte mindestens ein neuer Stürmer geholt werden. Dieter Schatzschneider hatte die Rückholaktion von John Guidetti vorgeschlagen. Keine schlechte Idee. Guidetti war ein Typ, den die 96-Fans lieben und mit dessen Druck auch Stürmer wie Hendrik Weydandt und Marvin Ducksch prima leben und treffen konnten. Erst am Mittwoch zeigte der Schwede zudem mal wieder seine Qualitäten im Trikot von Deportivo Alavés, mit einem Doppelpack im Pokal. Eine Investition in den 96-Sturm lohnt sich. Für eine bessere Stimmung im neuen Jahr, zumindest, was den Fußball in Hannover betrifft.