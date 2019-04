Kommentar: Hannover 96 ist eine Nummer zu klein für die Bundesliga 

Tatsächlich, ein Hauch von Spannung mit 96. Wieder hatte die Mannschaft gute Chancen - sowohl auf den Sieg in Wolfsburg und in der Folge daraus dann auch die Möglichkeit, den Rückstand auf den Relegationsplatz zu verkürzen. Und wieder scheitert sie an sich selbst. Zwei Minuten - und damit viel zu schnell - kassiert das Team nach dem schönen Führungstor durch Hendrik Weydandt den Ausgleich. Kevin Wimmer verliert dabei mit seinen 1,87 Meter das Kopfballduell gegen den 1,70-Mann Renato Steffen. Wir stellen fest: 96 ist halt eine Nummer zu klein für die Bundesliga.