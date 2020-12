Kommentar: 96 kann in Regensburg einen Trend setzen - und vielleicht die Saison retten

Es musste endlich mal was passieren, um aus dieser Spirale herauszukommen. Es passierte: Heim-Unentschieden, Auswärtspleite, Heimpleite, Auswärtssieg, Auswärtspleite, Heimsieg. Der Trend ist klar: Auf 96 ist kein Verlass. Das muss sich ändern. Und zwar heute in Regensburg. Dann könnte es tatsächlich noch eine vernünftige Saison im oberen Bereich werden, vom Aufstieg müssen wir nicht reden.

Der Vergleich mit Slomka

Noch mal kurz der Vergleich zur vergangenen Saison, dann ist aber auch Schluss damit: Nach dem zwölften Spieltag stand 96 unter dem Trainer Mirko Slomka mit 14 Punkten auf Platz 13, diesmal sind es 16 Punkte und Rang elf.

Im vergangenen Jahr brauchte 96 bis zum 16. Spieltag, um zweimal hintereinander gewonnen zu haben (1:0 bei St. Pauli und 3:2 gegen Aue). Der Trainer hieß schon damals Kenan Kocak. Er führte 96 am Ende noch auf Platz sechs. In dieser Saison könnte Kocak die magische Marke von zwei Siegen in Folge schon am 13. Spieltag erreichen.