96-Meinung: Kampf für die Rettung kommt zu spät - weil Doll zu lange braucht

Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn – wenn es nur häufig genug danach pickt. Hannover 96 hatte gestern in Augsburg sogar lange Zeit drei Körner verdient gehabt. Aber der Kampf kommt für die Rettung so gut wie sicher zu spät. Bitter, nach der stärksten 96-Leistung in diesem Jahr.

So wie 96 sich in Augsburg in die Duelle warf, so geht Abstiegskampf wirklich. Das 1:0 durch das dicke Ei von Henne Weydandt dient dabei als ein gutes Beispiel: nachgesetzt, nicht aufgegeben, keinen Freistoß reklanmiert, sich einfach nicht ablenken lassen von Nebengeräuschen. Auf diese Weise gelang der erste Auswärtssieg nach 513 Tagen und 16 Niederlagen trotzdem nicht.