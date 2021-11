Kommentar: Mit Ruhe die richtigen Knöpfe drücken

In solchen Momenten zählen keine Rivalitäten, kein Kampf um Punkte oder sonstige sportliche Gesichtspunkte. Als der frühere 96-Verteidiger Andre Hoffmann am Boden lag, regungslos zunächst, kümmerten sich 96-Spieler wie Gaël Ondoua oder 96-Doc Hauke Mommsen. Als Hoffmann den Arm hob, um zu zeigen, dass er bei Bewusstsein war, atmeten alle im Stadion in Düsseldorf auf. Respekt, dass Fortuna und 96 weitermachten – mit einer spannenden Zweitligapartie, zumindest in der zweiten Hälfte.

Die erste Hälfte war auf 96-Seite stark geprägt vom Schrecken, die nichts mit dem Hoffmann-Unfall zu tun hatte. Die gefährliche Tabellensituation lähmt in Hannover Kopf und Beine. In der Länderspielpause bekommt Trainer Jan Zimmerman Zeit, diese Angst zu vertreiben.