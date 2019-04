Kommentar: Hannover 96 muss aus alten Fehlern lernen

Am 27. Spieltag gewinnt der 1.FC Nürnberg überraschend mit 3:0 gegen den FC Augsburg. Der Start eines Aufwärtstrends? Die nächsten beiden Spiele werden enorm wichtig für den Club: Es geht gegen die direkten Abstiegskonkurrenten Schalke 04 und den VfB Stuttgart . Anschließend Bayer 04 Leverkusen , danach kommen große Brocken: FC Bayern München, VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach . Am letzten Spieltag geht's gegen den FC Freiburg . ©

Schaaf scheiterte ebenfalls als Retter

Aktionismus war früher, und 96 hat ja eine selbstgezeichnete Blaupause, wie man es besser nicht macht bei einem Abstieg und den Planungen des sofortigen Wiederaufstiegs. In der Saison 15/16 verpflichtete 96 in der Winterpause die Trainerlegende Thomas Schaaf als Retter, die NP titelte damals euphorisiert: „Wir schaafen das!“ Schaaf hat es nicht geschafft, lieferte außer dem Sieg in Stuttgart in elf Spielen nichts Zählbares, seine Mannschaft erzielte unter seiner Leitung nur vier Tore.