Kommentar: Hannover 96 muss geschrumpfte Preise schlucken 

Gar nicht so lange her, da waren etliche 96-Spieler Objekte der Begierde für die Konkurrenz. Faszinierend zu verfolgen, wie rapide etwa der Marktwert von Niclas Füllkrug stieg, der in der vergangenen Saison zweitbester deutscher Bundesliga-Schütze war und bereits mit Jogi in Verbindung gebracht wurde. 18 Millionen Euro wollte Gladbach für Fülle überweisen, der damals ausgebremste 96-Manager Horst Heldt trauert der Summe immer noch nach, aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt ist Füllkrug, von der 96-Krise und seinen Knieproblemen runtergezogen, über den Daumen nur noch die Hälfte wert.

Marktwerte sind gesunken

Auch für Ihlas Bebou, den 96 für den Neuaufbau wohl ebenfalls verkaufen muss, sind nicht mehr die mal genannten 15 Millionen zu erzielen, dem Vernehmen nach will Wolfsburg beim Bieten mit sechs Millionen anfangen. Und auch Waldemar Anton ist ganz sicher nicht mehr für 25 Millionen beim AC Mailand zu vergolden, wie sich das vor einem halben Jahr einige Experten zusammengereimt hatten.