Kommentar: Hannover 96 muss Hendrik Weydandt helfen 

Wer schießt 96 zurück in die Bundesliga? Hendrik Weydandt, bei allem Respekt, kann das alleine nicht schaffen. Jonathas? Nun ja. Wehen Wiesbaden oder Sandhausen – das ist wohl nicht so sein Revier. Einer, der in der 2. Liga schon Tore ohne Ende erzielt hat, wäre natürlich genau der Richtige.

Es gibt kaum einen Grund, warum Terodde nicht zu 96 wechseln sollte

Der bis heute ewige Rekordtorjäger Dieter Schatzschneider würde keine Ablöse kosten, bringt ansonsten auch fast alles mit, am Gewicht könnte er arbeiten – das Alter kann er allerdings nicht mehr zurückdrehen. Schatzschneider scheidet also leider aus. Wenn wir die Liste der Zweitliga-Rekordtorjäger weiter durchgehen, landen wir auf Platz sechs schon bei einem, der immer noch viele Tore schießt. Gerade hat er den 1. FC Köln zum Aufstieg geballert. Es gibt kaum einen Grund, warum Simon Terodde nicht zu 96 wechseln sollte. Nur einen: Köln hat noch nicht klar gesagt, dass er gehen darf.