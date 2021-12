Kommentar: 96 muss in Ingolstadt gewinnen - egal, wie da der Trainer heißt

Was man so sagt als neuer Trainer. „Ich lebe mit und versuche das Team voranzupeitschen. Ich fordere das Maximum von meiner Mannschaft. Oder: „Die elf Jungs, die spielen werden, werden brennen und alles geben.“

Wie lange wirkt so ein Trainer-Effekt?

Klar ist: Ein neuer Trainer bewirkt immer was. Und sei es nur, dass er irgendwelche Floskeln vom Bessermachen bedient. Der 96-Spieler Gaël Ondoua gab unter der Woche einen Einblick in die Trainerwechsel-Stimmung. „Eines ist doch überall so: Kommt ein neuer Trainer, will jeder sich noch einmal be­son­ders zeigen, gibt vielleicht auch unbewusst noch ein bisschen mehr als vorher.“ Warum? „Weil sich jeder Spieler eine Frage stellt: Baut der neue Trainer auf mich? Werde ich spielen? Das gilt auch für die bisherigen Stammspieler.“ Fragt sich nur, wie lange das gilt.

In Ingolstadt galt das unter dem Trainer André Schubert nicht so lange – nach gerade mal acht Spielen wurde er entlassen. Aber jetzt reicht es auch mal, sich mit dem Gegner zu beschäftigen. 96 sollte bei der schwächsten Zweitligamannschaft gewinnen, egal, wie dort der Trainer heißt.