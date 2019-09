96-Meinung: Hannover muss um den Aufstieg spielen - sonst drohen dunkle Jahre

Schon früh nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga hat Ernüchterung die Euphorie in Hannover ersetzt. Fans sind enttäuscht, Profiboss Martin Kind hat noch Geduld und Trainer Mirko Slomka braucht einen Plan. Wie die Lage bei 96 aussieht, welche Optionen und Szenarien existieren, lest Ihr in der SPORTBUZZER-Analyse. ©