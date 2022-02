Kommentar: Bei der 96-Pannenserie hilft nur Selbstironie

Die Selbstironie lässt sich 96-Trainer Christoph Dabrowski auch kurz vor den Abstiegsrängen nicht nehmen. Der Ex-Profi nimmt’s leicht, dass die Lage schwer ist, aber die Situation nicht auf die leichte Schulter.

96 ist aktuell schließlich nur beim Eigentoreerzielen konstant erfolgreich – zuletzt zwei in zwei Spielen, vier Stück in der Saison, Ligaspitzenwert. Immerhin irgendwo Platz eins, denken sich Zyniker, aber Dabrowski nimmt es gelassen hin. „Eigentore“, flachste er am Freitag bei der Pressekonferenz vorm Spiel bei St. Pauli, standen jedenfalls „nicht auf der Agenda der Themenschwerpunkte“ in der Trainingswoche. Er nehme das Thema aber ernst – und hofft wie alle 96-Fans sicher darauf, dass die neue Kopfballstärke vielleicht auch mal vorm gegnerischen statt dem eigenen Tor zieht.