Kommentar: Wenn 96 nächste Saison aufsteigen will, muss sich bei Standards dringend was drehen

Obwohl es nicht mehr wirklich um die Wurst ging für beide Klubs, inszenierten die Darmstädter eine solide Heimspiel-Atmosphäre in diesem Stadion am Böllenfalltor, das mit alt-ehrwürdig gut wegkommt. Die acht Darmstädter Vereinsvertreter, die laut Corona-Regeln zugelassen sind, versuchten mit Gebrüll und Zwischenrufen tatsächlich Druck auf den Schiedsrichter aufzubauen. Sehr laut, sehr giftig, als ginge es richtig um was.

Spitze im Punkte-durch-Standards-verschenken

Für 96 hat sich jedenfalls nach der unglücklichen Niederlage die letzte Chance auf den Aufstieg erledigt - punktemäßig nicht mehr machbar. Weil diese Rechnung vorher schon sehr theoretisch war, bleibt das 2:3 verschmerzbar.

Die erste Hälfte allerdings war wenig bekömmlich, pomadig nannte Dominik Kaiser das Auftreten zu Recht. Es folgte eine unterhaltsame, bessere zweite Hälfte, mit einem bitteren Beigeschmack. Im Punkte-durch-Standards-verschenken ist 96 spitze, gern auch in der Nachspielzeit. In der 2. Liga sind Standards aber nunmal überlebenswichtig. Wenn 96 in der nächsten Saison aufsteigen will, muss sich da was drehen. Denn leider funktioniert virtuelle Verteidigung nicht, da müssen die Spieler schon richtig zupacken.