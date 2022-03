Kommentar: 96-Totalausfall mit der Gefahr des Totalschadens

96 ist gut darin, Dinge einzureißen. Damit ist nicht die ekstatische Aufstiegsfeier von 2017 gemeint, als die Fans die halbe Stadioneinrichtung am Hardtwald auseinandernahm. An gleicher Stelle in Sandhausen riss 96 nun mit einem 1:3 alles ein, was die Mannschaft zuvor mit Dabrowski aufgebaut hatte. Vor dem Spieltag stand Hannover in der Dabrowski-Bilanz auf Platz zwei in der Liga. Nun spielte sie wieder wie ein Absteiger. Diese Pleite kann 96 teuer zu stehen kommen.

Erneut große Gefahr

Der Totalausfall in Sandhausen bringt 96 erneut in große Gefahr. Ein Abstieg wäre der Totalschaden. Um das zu verhindern, ist eine erneute Aufarbeitung nötig. Dass der Kader gegen überhart kämpfende Gegner der Liga beständig untergeht, hat Gründe. In Heidenheim chancenlos, zweimal gegen Sandhausen verloren, gegen Rostock, in Dresden. Die Rivalen geben sich alle nicht auf, Hansa gewann sogar gegen Schalke.