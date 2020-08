Kommentar: 96 sollte nicht zu viel Transfer-Ruhe bewahren - sonst droht ein zweiter Aogo

Die Spielersuche läuft – aber ohne Zeitdruck. 96 will sich genügend Zeit lassen für den Umbau, erst recht in kaum berechenbaren Corona-Zeiten. Erst wenn der Richtige vorbeikommt, geht’s durchaus doch ganz schnell. Kingsley Schindler dürfte so ein Sonderfall sein.

Aber es ist eben gleichsam verständlich, dass sich die Fans schnelle Lösungen wünschen. Mit jedem Florian Hartherz (zu Düsseldorf), Dzenis Burnic (Heidenheim) oder Leart Paqarada (St. Pauli), die zu Konkurrenten gehen, wächst die Sorge, dass es bei der Auswahl an aufstiegsfähigen Spielern am Ende nicht reicht für 96. Die Fans wollen eben wissen, wie es mit dem Herzensklub weitergeht – und vor allem: mit wem.

Bloß kein neuer Fall Aogo

Je mehr Tage verstreichen, so die Befürchtung, desto weniger Zeit bleibt auch zum Einspielen für die Aufstiegshoffnung. Das vergangene Jahr dient als warnendes Beispiel. Da stand das Team erst richtig spät, Dennis Aogo kam sogar erst nach Transferschluss und war kurze Zeit später schon wieder in der sportlichen Versenkung verschwunden. Diesmal, so der 96-Wunsch, soll alles besser laufen. In Ruhe – und mit Qualität.