Kommentar: Hannover 96 und seine Manager-Fehltritte - höchste Zeit für die richtige Idee

In der beliebten Rubrik „Was macht eigentlich …“ kümmern wir uns heute mal um ehemalige 96-Manager. Nicht alle, ehrlicherweise sogar nur wenige, konnten 96 als Sprungbrett für ihre Karriere nutzen. Es war oft genug eine Falltreppe. Nehmen wir den noch amtierenden Gerhard Zuber mal aus, dann sind drei der letzten vier Sportchefs nicht gerade die Treppe hochgefallen.

Dirk Dufner, ein ehemaliger Anwalt, hat sich 2015 nach dem Ende seines 96-Wirkens entschieden, als Spielerberater leichter Geld zu verdienen. Sein Nachfolger Martin Bader stieg mit Lautern in die 3. Liga ab. Da wollten sie ihn dann auch nicht mehr. Seit März ist er Geschäftsführer bei Alemannia Aachen. Ein Traditionsklub, nur leider mittlerweile in der Regionalliga West. Aber Bader wird schon was draus machen.