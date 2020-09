Kommentar: Die wahre Verstärkung für Hannover 96 ist die Rückkehr der Fans

Dinge ändern sich, täglich. Wer hätte in Hannover beim Samstagsfrühstück noch damit gerechnet, dass Fans applaudieren, wenn Marvin Ducksch eine Chance vergibt. Weil Ducksch Applaus verdient, wegen seiner spielwitzigen, kreativen Art.

Überhaupt: Dass wieder Fans im Stadion sind, die andere Geräusche machen als „Geh!“ oder „Druck!“ oder „Genki, Genki, Genki!“. 500 nur auf den VIP-Plätzen, besser als nichts. Und dass Fans, die normalerweise in der Nordkurve stehend singen sollten, zu ihrer Meinung weiter stehen („Alle Fans oder keiner“), den 500 auserwählten Gästen den Spielbesuch aber nicht verdarben und kreativ mit Palmwedel und Luftballons protestierten.

Kleine Schritte in Richtung "Alle statt keiner"

Man kann es anders sehen, dass jeder gezielt ausgeführte Schritt mit 500 Menschen ein Training ist, gelebte Übung Richtung „Alle Fans statt keiner“. Die wahre Verstärkung für Hannover 96 ist die Rückkehr der Fans. Nach Kenan Kocaks Debüt am 25. November 2019 verlor 96 zu Hause nicht mehr. Hannover entwickelte sich zur Heimmacht. Die Aussichten sind gut, dass dies vor 9800 Fans in zwei Wochen nach dem Derby so bleibt.

Trainer, Spieler und Fans möchten den 96-Fußball so schnell wie möglich im Stadion gemeinsam erleben. Aber Ungeduld hilft dabei nicht. Staat und Infektionsgeschehen müssen vorher eine Fanrückkehr zulassen. Die Zahlen dazu ändern sich fast täglich, leider.