Kommentar zu Hansi Flick: Er hebt sich selbst in die Favoritenrolle für die Löw-Nachfolge

Kurioserweise ergriff Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bremen selbst noch vor den ersten Fragen das Wort. " Es verbieten sich Spekulationen, wie meine Zukunft aussieht ", sagte der Erfolgstrainer. Er habe noch einen Vertrag bis 2023 und wolle noch viele Titel mit dem FC Bayern gewinnen. Sechs davon hat er inzwischen gesammelt, unter seiner Führung spielte der Rekordmeister die erfolgreichste Saison der Geschichte. Kein Wunder, dass er nach dem angekündigten Rücktritt von Joachim Löw als Kandidat für die Nachfolge gilt. Flick weiß das selbst am besten – zumal er Stallgeruch hat und von 2006 bis 2017 in verschiedenen Positionen für den Verband gearbeitet hat, unter anderem als Assistent von Bundestrainer Löw.

Flick hatte nun am Freitag die Chance, sich in aller Deutlichkeit zum FC Bayern zu bekennen – und ein Engagement als Bundestrainer kategorisch auszuschließen. Ähnlich wie es Jürgen Klopp unter der Woche getan hatte , der ebenfalls als Löw-Nachfolger ins Spiel gebracht wurde. Doch Flick vermied ein klares Bekenntnis und stieß damit die Tür zum DFB weit auf – anstatt sie zu schließen.

Flick selbst sagt, ihm seien drei Punkte in der täglichen Arbeit wichtig: Vertrauen und Loyalität, Qualität im Kader und der Spaß. Zwar betonte er, dass all dies beim FC Bayern vorhanden sei. Beim DFB würde er jedoch ähnliche Bedingungen vorfinden. Zumal er in Oliver Bierhoff einen Boss hätte, mit dem er schon 2014 zusammen den WM-Titel feiern durfte. Ein klarer Vorteil gegenüber Bayern und Salihamidzic. Außerdem lockt die Aufgabe: Flick könnte das DFB-Team genauso wieder in die Spur bringen wie 2019 den FC Bayern und auf den Ertrag bei der Heim-EM 2024 hoffen. Mit seinem Statement am Freitag hat er – durch die Blume – sein Interesse an dieser großen Aufgabe bekundet.