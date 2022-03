Kommentar: Hansi Flick holt den Respekt zurück – mit Deutschland ist wieder zu rechnen

Louis van Gaal hat Eindruck hinterlassen. Beim FC Bayern sowieso, aber auch bei Hansi Flick. In den vergangenen Tagen schwärmte der Bundestrainer regelrecht vom heutigen Bondscoach und dessen vorbildlicher Arbeit in München, von der man teilweise heute noch zehren würde.

Nach dem 1:1 in Amsterdam war es dann Van Gaal, der das neue deutsche Team lobte, der voller Respekt über einen "tollen Gegner" sprach, der "super eingestellt" war. In der Tat gelang es Flick, sein Traineridol auf der holländischen Bank zu überraschen - mit extrem hohem Pressing, mit taktischer Flexibilität, vor allem in der Offensive.