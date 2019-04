Kommentar: Happy Birthday kann jeder – aber wie gratuliert man Hannover 96?

Happy Birthday kann jeder – wie aber gratuliert man einem Verein, der in die Jahre gekommen ist? 123 ist der Hannoversche Sportverein von 1896 am Freitag geworden. Und wie soll man feiern, mit dem Abstieg in die 2. Liga vor Augen? Vielleicht so: Nimm’s nicht so tragisch, die ersten hundert Jahre sind die schwersten!

Fans schwärmen bis heute von der Europa League

Exakt zum hundertjährigen Geburtstag stieg 96 ja in die 3. Liga ab. Der Weg zurück in die Bundesliga war dann kein leichter. 2002 erst gelang dem jetzigen Leipzig-Macher Ralf Rangnick der Aufstieg, es folgten 14 unterbrochene Jahre an der Sonne. Zweimal, 2011 und 2012, schaffte es 96 bis in die Europa League. Noch heute schwärmen die Fans von Fußballfesten wie gegen Sevilla.