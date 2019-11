Kommentar zur Beförderung von Hasan Salihamidzic: Der FC Bayern spielt mit dem Feuer

Auch sein letzter Wunsch als Präsident des FC Bayern München wird wohl in Erfüllung gehen: Vor seinem Amtsabtritt am Freitag sorgte Uli Hoeneß dafür, dass sein Ziehsohn Hasan Salihamidzic zum Sportvorstand befördert werden soll . Diese Maßnahme ist für den deutschen Rekordmeister erneut ein Risiko, ein Spiel mit dem Feuer.

Salihamidzic wird neuer Sportvorstand des FC Bayern - So reagiert das Netz: "1. April ist noch nicht"

Hört man sich im Klubumfeld um, bekommt man eigentlich immer die gleiche Antwort: Der „Brazzo“ arbeite Tag und Nacht. Er sei unfassbar ehrgeizig und fleißig - wie schon als Spieler. Zudem sei er ein „super Typ“, ein lustiger Vogel - und wirklich, wirklich schwer in Ordnung. Eigentlich gibt es so gut wie niemanden, der das "Bürschchen" nicht mag. Aber reicht das tatsächlich aus, um so ein wichtiges Amt bei einem Weltklub auszufüllen?