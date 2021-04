Kommentar zu Herthas Bobic-Verpflichtung: Transfer-Coup mit großer Fallhöhe

"Wunschkandidat" ist Fredi Bobic bei Hertha BSC gewesen - und auch wenn das Wort inzwischen relativ inflationär bei der Vorstellung von Spielern, Trainern oder eben Managern benutzt wird, so ist es bei den Berlinern im Falle von Bobic durchaus glaubwürdig. Der 49-Jährige hat in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt aus einem Abstiegs- einen Champions-League-Kandidaten geformt, hat satte Transfergewinne erzielt und die Hessen zurück auf die Fußball-Landkarte geführt - die Verpflichtung von Bobic darf für Hertha deshalb durchaus als Coup gelten. All diese Erfolge wie in Frankfurt wünscht man sich bei Hertha BSC nun ebenfalls vom Ex-Spieler, der ab 1. Juni 2021 den seit Ende Januar, nach der Entlassung von Michael Preetz, verwaisten Posten des Geschäftsführers Sport übernimmt. Anzeige

Die Situation von Frankfurt 2016, also als Bobic kam, und Hertha heute war rein sportlich ziemlich ähnlich. Mit Ach und Krach hatte die Eintracht in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg (1:1, 1:0) den Bundesliga-Verbleib geschafft. Frankfurt war damals ein Abstiegskandidat, Bobic startete einen Umbruch - nur noch zwei Spieler von 2016, Makoto Hasebe und Timothy Chandler, stehen noch im Kader - und formte über die Jahre eine Mannschaft, die in dieser Saison sogar um die erstmalige Qualifikation für die Champions League spielt. Immerhin haben die Adler bereits sieben Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund.

Dabei erwies sich Bobics Trefferquote bei Transfers als außerordentlich. Die berühmtberüchtigte Büffelherde aus Sebastian Haller, Ante Rebic und Luka Jovic wurde für relativ kleines Geld verpflichtet und anschließend mit einem satten Transferplus weiterveräußert. Doch nicht nur das: Bobic fand immer wieder gleichwertigen Ersatz für die hochkarätigen Abgänge - und das für weniger Ablöse, sozusagen die Königsdisziplin der Manager.

Hertha BSC steht heute, sechs Spieltage vor Saisonende, nur wegen des besseren Torverhältnisses nicht auf Relegationsrang 16 und spielt trotz großer Investitionen eine enttäuschende Saison - rein sportlich ist die Situation mit Frankfurt 2016 also durchaus vergleichbar. Der Unterschied zu Frankfurt damals und Berlin heute: Bei Hertha muss der Erfolg deutlich schneller her. Der unheilvolle Slogan des "Big City Club", geprägt von Investor Lars Windhorst, hängt über dem Verein wie ein Damoklesschwert. Die Erwartungshaltung ist wegen der Windhorst-Investitionen von am Ende 374 Millionen Euro riesig, Europa muss es schon sein, am liebsten die Champions League.

Der Kader hat zumindest das Potenzial für die Top-Acht der Liga, er ist talentiert, die Einzelkönner sind gut. Trainer Pal Dardai hat aus ihnen inzwischen auch eine Mannschaft geformt, mehr Teamgeist etabliert, auch wenn ab und an die Egoismen einzelner Spieler immer noch durchbrechen. Bobic muss - bei den guten finanziellen Möglichkeiten der Berliner - gleich ein glückliches Händchen beweisen, wenn er den Kader für die kommende Saison zusammenstellt. Die Kritik an seinem Vorgänger Michael Preetz war schließlich groß, die teuren Transfers wie Krzysztof Piątek oder Dodi Lukebakio schlugen nicht so ein, wie erhofft und gewünscht. Bobic muss es nun besser machen.

Mit Carsten Schmidt, dem Vorsitzenden der Hertha-Geschäftsführung, hat er einen großen Fürsprecher sicher. Und Trainer Pal Dardai sagte bereits vor einigen Wochen: "Ich bin ein Fredi-Fan. Er ist ein guter Junge, ein ehrlicher Junge, ein richtig guter Mensch." Die Trainerfrage dürfte aber wohl gleich eine der ersten sein, die Bobic klären muss. Wie der Kicker kurz nach Vertragsunterzeichnung von Dardai Ende Januar berichtete, hat der Rekordspieler der Hertha bei seinem zweiten Engagement eine Punkteklausel im Vertrag stehen.