Kommentar zum Hertha-Chaos: Ohrfeigen für Klinsmann machen Preetz zu einem (kleinen) Gewinner

Es könnte der erste Schritt aus der Hertha -Krise gewesen sein: Geschlossenheit demonstrierten Investor Lars Windhorst, Präsident Werner Gegenbauer und Manager Michael Preetz am Donnerstagmittag nach dem Blitz-Abschied von Trainer Jürgen Klinsmann - und distanzierten sich gemeinsam vom ehemaligen Top-Angestellten. Einen Kritikpunkt nach dem anderen, die Klinsmann bei seinem Facebook-Live-Auftritt präsentiert hatte, konterten die Hertha-Granden.

Dass Preetz ihm zu nah an der Mannschaft war, auf der Bank saß, beklagte Klinsmann. "Dinge, die ich gestern gehört habe, sind keine Dinge, die wir miteinander besprochen haben. Wenn es Probleme und Konflikte gibt, bin ich es gewohnt, dass man spricht und nicht davonläuft", erklärte Preetz.

Eine verbale Ohrfeige nach der anderen verteilten die drei auf ihrer rund 50-minütigen Pressekonferenz im übervollen Presseraum der Berliner. Nach den vergangenen Chaos-Tagen (Gegenbauer: "Ich muss auch mal sagen, dass hier ordentlich gearbeitet wird"), in denen das Ansehen des Vereins durch den überstürzten Abgang Klinsmanns deutschlandweit arg in Mitleidenschaft gezogen wurde, war das mediale Interesse mindestens genauso groß wie bei der Vorstellung Klinsmanns.

Dass Gegenbauer und Preetz sich von Klinsmann distanzieren, war abzusehen. Dass auch Windhorst seinen Fußball-Buddy das Vertrauen entzieht, war dagegen der notwendige Schritt, um wieder ansatzweise Ruhe einkehren zu lassen bei Hertha BSC. "Eine Zusammenarbeit mit Jürgen Klinsmann ist derzeit nicht vorstellbar. Die Art und Weise seines Abgangs ist unakzeptabel. Eine zielführende Zusammenarbeit können wir so nicht mit ihm fortführen", sagte Windhorst zur möglichen Rückkehr von Klinsmann in den Aufsichtsrat.

Zwar ließ er ihm ein Hintertürchen für ein mögliches Engagement in ein paar Monaten offen, doch das dürfte eher eine Nettigkeit gewesen sein, um eines der deutschen Fußball-Denkmale nicht vollständig zu demontieren. Denn die Hertha-Führungsriege dürfte alle Hebel in Bewegung setzen, eine Rückkehr von Klinsmann - in welcher Rolle auch immer - zu verhindern.