Kommentar: Michael Preetz ist hauptverantwortlich für die Hertha-Misere

Bitter für Labbadia: Es gab zwar wenige positive Ausreißer bei den Leistungen seiner Mannschaft, allerdings auch nur wenige Totalausfälle (0:1 gegen Bielefeld, 1:4 gegen Freiburg). Auch gegen Werder Bremen (1:4) war die Hertha grundsätzlich besser, scheiterte aber erneut an mangelnder Effektivität (wieder verschossen die Berliner einen Elfmeter) und der mangelhaften Abwehrarbeit. Doch zu einer richtigen Einheit konnte Labbadia die Mannschaft nicht formen, An- und Wortführer fehlten im Team. Labbadia scheiterte auch an der unausgewogenen Kaderplanung. Die Lücke, die Vedad Ibisevic und Per Skjelbred - die zwar nicht mehr die sportliche Hauptrolle gespielt hatten, aber für die mannschaftliche Geschlossenheit wichtig waren - im Sommer hinterließen, konnte keiner der Neuzugänge schließen.