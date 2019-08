Kommentar: Pfiffe gegen HSV-Profi Jatta, Rassismus in Chemnitz - Zeit, ein Zeichen zu setzen

Man sollte nicht den üblichen Fehler machen und vorschnelle Behauptungen aufstellen, wie es derzeit landauf, landab gerne getan wird. In diesem Fall wäre es unfair zu behaupten, dass sich alle Pfiffe der Anhänger des Karlsruher SC beim 2:4 gegen den Hamburger SV ausschließlich gegen die Person Bakery Jatta richteten. Einige Fans schreiben in diversen Foren zumindest, der HSV-Spieler sei aufgrund einer Schwalbe nach wenigen Minuten im Verlaufe der Partie ins Kreuzfeuer geraten. Tatsächlich ist diese Diskussion aber auch nur ein Randaspekt.

Pfiffe gegen Bakery Jatta in Karlsruhe: So reagiert HSV-Trainer Dieter Hecking

Denn es gab von Beginn an deutlich hörbare Pfiffe gegen Jatta, dies bestätigten Kollegen vor Ort. Und nicht umsonst entschuldigte sich auch KSC-Sportchef Oliver Kreuzer nach dem Abpfiff für dieses unsägliche Verhalten einiger Chaoten. Es scheint aktuell wieder in Mode zu kommen, ein Fußballstadion als rechtsfreien Raum zu betrachten und sich unterirdisch zu benehmen, wie es auch schon vor einigen Tagen in schlimmsten Ausmaß in Chemnitz passiert war – oder am Wochenende bei den Beleidigungen gegen Marcus Rashford in Manchester.