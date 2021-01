Kommentar zum Hübner-Urteil: Der Fußball verspielt beim Thema Rassismus die nächste Chance

Der Fußball ist ein Traditionsgeschäft. Darauf legen vor allem Traditionsvereine viel Wert, von denen viele um 1900 herum gegründet wurden. Damals, 1909 um genau zu sein, dichtete der Münchner Christian Morgenstern folgende schöne Zeilen: "Und er kommt zu dem Ergebnis: nur ein Traum war das Erlebnis. Weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf."

Leider greift diese Begründung greift etwas kurz. Man wüsste schon gerne ein paar Details mehr, denn Fußballspieler verhalten sich schließlich ständig unsportlich. Es gehört quasi zum schlechten Ton, dem Gegner verbal und nonverbal die Knüppel zwischen die Beine zu hauen. Alles, was der Konkurrenz schadet, hilft ja der eigenen Elf, so die ehrrührige Annahme. Dass Hübner wohl deutlich übers Ziel hinausgeschossen hat, scheint klar; Amiri saß nach dem Spiel mit Tränen in den Augen in der Kabine. Aber Rassismus? Nein, sagen die Unioner, habe es nicht gegeben. Die kolportierten Worte "Scheiß Afghane" (Amiris Eltern stammen aus Afghanistan)? Sollen so nicht gefallen sein. Entsprechend bestätigt fühlt sich Union durch den DFB nun. Das Thema: abgehakt. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf? Der Verdacht schwingt mit.