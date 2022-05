Kommentar zur Ibiza-Reise des FC Bayern: Wie Trainer Julian Nagelsmann mit dem Party-Trip umgehen muss

Nun hat also auch der FC Bayern München seine Ibiza-Affäre. Obwohl – Moment mal: Affäre? Ist es nicht legitim, dass Arbeitnehmer in ihrer Freizeit eine gemeinsame Lustreise machen, gerade wenn sie der Arbeitgeber abgesegnet und in Person des Sportvorstands "als teambildende Maßnahme akzeptiert" hat? Natürlich, das schon. Anzeige

Dafür müsste bzw. sollte jedoch die zuvor geleistete Arbeit zur Zufriedenheit der Firma ausgefallen sein. Was beim 1:3 der Bayern am Samstag gegen die überlegenen Underdogs aus Mainz absolut nicht der Fall war. Und als leitender Angestellter stand Trainer Julian Nagelsmann im Regen, wurde von seinen Spielern allein gelassen. Er wählte nach der Pleite deutliche Worte, konnte aber andererseits – mit geballter Faust in der Tasche – nicht das sagen, was er dachte und gerne gesagt hätte. In diese Lage, in eine höchst unangenehme Zwickmühle, hatten ihn der Verein und seine Spieler, die den Wunsch nach dem Ibiza-Kurztrip geäußert hatten, gebracht.

Was hätte Nagelsmann tun sollen? Den Trip untersagen? Damit wäre der 34-Jährige zum Partycrasher geworden. Er hätte sich gegenüber der Mannschaft, in der es ohnehin schon wegen seines teilweise zu anspruchsvollen und zu detailversessenen Trainings rumort, unbeliebt gemacht. So blieb ihm nur, das Go zu erteilen und auf eine ansprechende (Vor-)Leistung seines Teams in Mainz zu hoffen. Er wurde bitter enttäuscht. Daher sein Groll und seine – allerdings vage gehaltene - Brandrede mit dem Wunsch nach Veränderungen.