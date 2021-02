Kommentar: An diesem Ilkay Gündogan führt kein Weg vorbei – erst recht nicht beim DFB

Der 30-Jährige ist im Januar zum Spieler des Monats in der englischen Premier League gewählt worden und knüpft im Februar nahtlos an: Ein Doppelpack am vergangenen Wochenende beim 4:1 gegen Liverpool, ein Doppelpack jetzt beim 3:0 gegen Tottenham – beides nun wahrlich keine Laufkundschaft. Mit Manchester City ist der Ex-Dortmunder nicht nur seit mittlerweile 16 Pflichtspielen unbesiegt, er wächst in Abwesenheit des verletzten Kevin de Bruyne in ungewohnter Spielmacher-Rolle regelrecht über sich hinaus, ist der „man of the moment“ (Daily Mail) in „red-hot form“ (Sun) und derzeit wichtigster Spieler einer überragenden Mannschaft.