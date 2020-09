Kommentar: In dieser 96-Saison gilt nur eine Währung

Gar nicht lange her, da läutete das 0:2-Pokalaus beim Karlsruher SC den Anfang vom Ende ein. Es war der 12. August 2019, als das Hannover-Modell mit Mirko Slomka als neuem Trainer gleich zum Scheitern verurteilt wurde. Nun startet 96 ausgerechnet gegen jene Karlsruher in den Ligaspielbetrieb. Damals wie heute wurde der Aufstieg als einzig gültige Währung bei der Erfolgsfrage gewertet. Kocak weiß um dieses Verständnis in der 96-Chefetage und auf den hoffentlich bald besser gefüllten Tribünen. Nach seinem Brachialumbau im Spielerkader gibt sich der 39-Jährige mittlerweile fast schon handzahm, wählt die üblichen Trainerfloskeln von wegen „nur ans nächste Spiel denken“ und so weiter.