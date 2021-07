Kommentar zum Einzug von Italien ins EM-Finale: Squadra Azzurra ist auch Vorbild für DFB-Team

Die Szene vor dem Elfmeterschießen des ersten Halbfinals zwischen Italien und Spanien sagte so viel aus: "Capitano" Giorgio Chiellini flachste und lachte mit dem spanischen Pendant Jordi Alba und dem deutschen Schiedsrichter Felix Brych. Er strahlte nach 120 intensiven Minuten Lockerheit und ein Selbstvertrauen aus, das bezeichnend ist für die neue Squadra Azzurra. Natürlich gewann Chiellini die Seitenwahl und drückte den verdutzten Alba feste an sich, kniff ihm in die Wange, nach dem Motto: "Siehste, Junge – hab’s dir doch gesagt. Und jetzt schießen wir euch raus."

