Kommentar: Jedes Tor von Erling Haaland sticht in RB Leipzigs Lende

Leipzig. Es gab Zeiten, da schlug die Dortmunder Chefetage die Einladung zum Boss-Essen von RB Leipzig aus. Die Zeiten haben sich geändert, vorm Spiel in Leipzig saßen die RB-Chefs mit Aki Watzke und Co. in der VIP-Loge, speisten und redeten miteinander. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Watzke: „Wieso habt ihr den Haaland nicht schon verhaftet, als er noch im Schatten der österreichischen Bergen pöhlte? Uns ist er erst gegen Liverpool aufgefallen.“

Anzeige