Kommentar zum Löw-Rückzug und den Folgen: Das ist jetzt der größte Trumpf des DFB

Tatsächlich ist die Endrunde in drei Jahren in Deutschland DER große Trumpf des DFB bei der Suche des Löw-Nachfolgers. Die ungeliebte Winter-WM 2022 in Katar darf jetzt schon als Übergangsturnier bewertet werden. Und egal, ob der neue Bundestrainer Jürgen Klopp, Hansi Flick, Ralf Rangnick oder Stefan Kuntz heißen wird – eine neue Euphorie in Schwarz-Rot-Gold zu entfachen, ein zweites (und hoffentlich unbeflecktes) Sommermärchen zu schreiben, mit einer Mannschaft, deren Stars dann auf dem Zenit sein dürften, darauf sollte wirklich jeder ambitionierte Übungsleiter Bock haben.