Kommentar zur Wahl von Jürgen Klopp zum Welttrainer: Der Beste gewinnt

Am Montagabend wollte Jürgen Klopp gar nicht unbedingt selbst im Mittelpunkt stehen. „Ich mag keine Einzelauszeichnungen“, sagte der Trainer des FC Liverpool. Da hatte er gerade die Trophäe in Empfang genommen, mit der die Fifa ihn zum besten Trainer der Welt ausgezeichnet hatte . Und wie Klopp nun mal so ist, verwies er sofort auf sein Team. Dieses sei der wirkliche Gewinner.

Bitte nicht so bescheiden, Herr Klopp. Denn kein anderer Trainer hat diese Auszeichnung des Welttrainers so verdient, wie er. Der Ansicht sind übrigens auch viele Fans im Netz. Der deutsche Trainer spielte mit dem FC Liverpool eine herausragende Saison. 97 Punkte sammelte er mit dem FC Liverpool in der Premier League – und wurde am Ende nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Manchester City nicht englischer Meister. Dafür gab es im Juni den ganz großen Triumph: Klopp gewann mit dem FC Liverpool die Champions League. Ein echtes Meisterstück des Trainers.