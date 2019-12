Kommentar: Kocak hat Hannover 96 zur Effektivitätsmaschine gemacht

Natürlich würde Hannover 96 gerade gerne mit den Freunden aus Stuttgart tauschen – der beste der drei Bundesliga-Absteiger steht auf dem dritten Platz, der aktuell zur Aufstiegsrelegation gegen Klinsis Hertha berechtigen würde.

Neun Punkte mehr als Hannover hat der VfB, und trotzdem so seine Sorgen: Mario Gomez wurde bei der Pleite in Sandhausen vom Videoschiri gleich ein Hattrick weggezaubert, das verwöhnte Schwaben-Umfeld kann nicht verkraften, sechs Punkte hinter Bielefeld zu stehen, und der Trainer fängt angesichts der Ergebniskrise an zu philosophieren – was in der Branche als erstes Symptom einer drohenden Entlassung gewertet wird.