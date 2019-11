Kommentar: Kenan Kocak kann Hannover 96 mit seiner Art richtig gut tun

"Mensch, das ging schnell“ – dachte sich niemand mit Blick auf die 96-Trainersuche. Die Entscheider um Profiboss Martin Kind und Sportdirektor Jan Schlaudraff haben ziemlich viel Zeit vertrödelt in der so wichtigen Länderspielpause, aber jetzt endlich eine Entscheidung getroffen: Kenan Kocak ist neuer Trainer in Hannover, beerbt Mirko Slomka. Aber erst zwölf Tage nach dessen Entlassung.

Im Sommer hatten sich die 96-Chefs im Trainercasting noch gegen Kocak und für Slomka entschieden. Diesmal trauen Schlaudraff und Kind dem 38-Jährigen zu, die verunsicherte Mannschaft wieder in ruhigere Fahrwasser fernab der beängstigenden Abstiegsränge zu bringen. Ein bisschen komisch klingt es schon, dass die Entscheider ihm das im Sommer in vermeintlich einfacherer Situation (eher) nicht zutrauten. Aber das kann niemand Kocak selbst zum Vorwurf machen.