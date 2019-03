Kommentar: Klopp ist und bleibt ein schlechter Verlierer - auch beim FC Liverpool

Am Sonntagabend war es mal wieder soweit: Nach dem 0:0 beim Stadtrivalen FC Everton verlor der FC Liverpool die Tabellenführung in der Premier League – und Trainer Jürgen Klopp danach die Contenance. Zuerst legte er sich mit einem Balljungen an , bei der Pressekonferenz kanzelte er einen Journalisten für dessen "dumme Frage" ab, um dann dem Wind eine Mitschuld an der dritten Nullnummer in den letzten vier Partien zu geben : „Es war aus verschiedenen Gründen ein schwieriges Spiel. Der Wind kam aus allen möglichen Richtungen und der Ball war sehr viel in der Luft.“

Klopp flüchtet sich in billige Ausreden

Jeder weiß, dass Klopp ein unglaublich emotionaler Mensch ist. Und genau deshalb ist er auch vielerorts so beliebt. Allerdings gibt es auch diese andere Seite, die immer wieder dann zum Vorschein kommt, wenn ihm etwas nicht passt, oder etwas nicht so läuft, wie er es sich wünscht oder vorstellt. Dann wird „Kumpeltyp Kloppo“ zum „jähzornigen Jürgen“ – häufig vergreift er sich dann im Ton, wird teilweise sogar beleidigend. Kein Zufall also, dass sich der Erfolgscoach gern in billige Ausreden flüchtet wie man mittlerweile auch auf der Insel mitbekommen hat. Alleine in der aktuellen Saison führte er neben Verletzungen und zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen unter anderem tiefen Boden, trockenen Boden, hohes Gras, den Spielplan, die Länderspielpause und Schnee an. Nun also den Wind.