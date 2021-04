Kommentar zur erneuten Leih-Forderung: Nübel und sein Berater sollten endlich ruhig sein

In schöner Regelmäßigkeit erneuert Stefan Backs in diesen Tagen seine Forderung. Sein Klient Alexander Nübel müsse den FC Bayern dringend verlassen, um Spielpraxis zu sammeln, meint der langjährige Journalist und hat diesem Meinung nicht mal exklusiv. Der Torhüter könne mit so wenigen Einsätzen ja nicht zum Stammkeeper beim deutschen Branchen-Primus reifen, sagt der Berater des 24-Jährigen nun bereits seit Wochen. Doch diese Erkenntnis kommt reichlich spät und wirft die Frage auf, was die Nübel-Seite eigentlich erwartet hatte, als sich der Keeper im vergangenen Sommer dem FC Bayern anschloss? Anzeige

Beim Rekordmeister ist Manuel Neuer unumstrittener Stammkeeper - und das vollkommen zurecht. Auch wenn er beim ersten Gegentor im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain nicht gut aussah, ist der Nationalkeeper die klare Nummer eins von Hansi Flick, der dies schon mehrfach betont hat. Anzeichen dafür, dass sich das aufgrund des Nübel-Transfers ändern würde, gab es nie - weder vor, noch während der Saison und auch nicht in Zukunft. Dazu will Neuer selbst sogar gegen die Paulaner-Fan-Elf auflaufen. Das dürfte auch Backs und Nübel klargewesen sein, als sie den ablösefreien Wechsel vom FC Schalke in den Süden verhandelten.

Nübel hätte mit seinem Wechsel zum FC Bayern warten sollen

Das jetzige Ansinnen der beiden ist grundsätzlich natürlich nachvollziehbar und richtig. Junge Spieler müssen Einsatzminuten sammeln. Vor allem bei Torhütern ist es wichtig, auf hohem Niveau immer wieder gefordert zu sein. Zumal sich im Spiel andere Situation ergeben, die man im Training schwer simulieren kann. Dass Nübel in München den Rasen außerhalb des Trainingsplatzes aber in der Regel nur zum Aufwärmen sieht, hätte man vorher wissen können, nein müssen. Da helfen auch die vermeintlichen Versprechungen von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic nichts, der Nübel angeblich eine gewisse Anzahl von Einsätzen garantiert hatte. Am Ende stellt eben der Trainer auf. Der heißt bei Bayern Hansi Flick und der setzt auf Neuer.