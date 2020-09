Kommentar zu Leon Draisaitl: Der größte deutsche Sportstar seit Dirk Nowitzki

Spätestens seit Montagnacht ist Leon Draisaitl ein absoluter Superstar des deutschen Sports. Der Profi der Edmonton Oilers wurde sowohl von Medienvertretern, als auch – und das macht es noch wertvoller – von den NHL-Profis zum besten Spieler der nordamerikanischen Eishockey-Liga gewählt. Zwei Auszeichnungen, die vor ihm noch nie ein deutscher Profi gewonnen hatte, und die ihn nun mit Größen wie Wayne Gretzky, Jaromir Jagr, Sidney Crosby, Alexander Owetschkin und Connor McDavid auf eine Stufe heben.

Als erstem deutschen Sportler neben Dirk Nowitzki wurde ihm die Ehre zu Teil, in einer amerikanischen Profiliga als bester Spieler ausgezeichnet zu werden. Der Basketballer Nowitzki gewann die NBA-Auszeichnung 2007. "Dirk ist jemand, zu dem ich aufschaue. Jemand, den ich bewundere. Es ist eine große Ehre, dass ich mit ihm in einer Reihe stehe", sagte Draisaitl am Montagabend. Nun werden eine Menge anderer Menschen zu ihm aufblicken – und das vollkommen zu Recht. Draisaitl rückt auf in die Riege der besten deutschen Sportler der Geschichte.

In Nordamerika wird er von den Kommentatoren wie selbstverständlich als Superstar bezeichnet, während der in Deutschland weitgehend unter dem Radar fliegt. Bei Straßenumfragen würden unter Umständen mehr Menschen behaupten, Draisaitl sei ein Fußballer aus Bayern, als ein herausragender Eishockeyspieler. Das liegt vielleicht auch daran, dass der 24-Jährige kein Lautsprecher ist, sich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Er protzt und prahlt nicht herum – weder mit Aussagen noch mit Posts in den sozialen Medien, wie es manch Regionalliga-Fußballer tut. Das macht es für einen Sportler schwer, der aus deutscher Sicht überwiegend nachts spielt, ins Bewusstsein der Menschen zu gelangen.