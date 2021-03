Kommentar zur Liverpool-Krise: Darum wäre eine Entlassung von Klopp ein Riesenfehler

Dass Jürgen Klopp eine Legende ist, wird in Liverpool wohl jeder unterschreiben. Der deutsche Trainer küsste den schlafenden Riesen wach und führte ihn nicht nur zum Champions-League-Titel 2019, sondern setzte ein Jahr später noch die erste Meisterschaft seit 30 Jahren obendrauf. Die Fans werden ihm das nie vergessen, vermutlich werden sie "The normal one" auch noch in 20 Jahren die Füße küssen, sobald er britischen Boden betritt – und dennoch ist er nicht mehr unantastbar.

Das 0:1 gegen Abstiegskandidat FC Fulham am Sonntag war die sechste Heimpleite in Folge. Klopp verzockte sich bei der Aufstellung, indem er mehrere Stars aufgrund des bevorstehenden Rückspiels in der Königsklasse gegen RB Leipzig schonte. Er selbst sprach danach von einer "der schwierigsten Situationen in meiner Trainerkarriere". Der LFC ist in der Liga auf Platz 8 abgestürzt, droht die Teilnahme an der Champions League zu verpassen. Sollte der Klub am Mittwoch auch noch den 2:0-Vorsprung gegen RB verspielen, könnte die Lage an der Anfield Road eskalieren.