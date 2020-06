Kommentar zur Liverpool-Meisterschaft: Die schwierigste Aufgabe für Jürgen Klopp fängt jetzt an

Als Klopp die „Reds“ im Oktober 2015 übernahm, hätte die Herausforderung größer kaum sein können, genau wie die Erwartungshaltung an ihn. Es klappte nicht alles von Anfang an, ging bei weitem nicht alles ohne Kritik über die Bühne, es dauerte seine Zeit. Doch auf dem Weg nach ganz oben nahm er alle mit – die Klubverantwortlichen, seinen Staff, die Spieler und die Fans. Er überzeugte sie von seinem Erfolgsrezept, opferte dabei auch enge Vertraute wie seinen langjährigen Assistenten Zeljko Buvac.

Mehr als die Champions League geht nicht? Von wegen

Letztes Jahr gewann Liverpool die Champions League . Mit begeisterndem Fußball, mit magischen Nächsten an der Anfield Road , mit einer Mischung aus Talenten aus dem eigenen Stall, millionenschweren Neuzugängen und Stars, die Klopp selbst entdeckt und geformt hatte. An der Mersey lagen den Helden und ihrem Anführer Hunderttausende zu Füßen bei ihrer Heimkehr. Mehr geht nicht? Von wegen!

Die Sporthistorie zeigt: Teams, die alle Ziele erreicht haben, lassen oft nach

Ein kurzer Blick in die Sport- oder Fußballhistorie reicht, um festzustellen, dass Mannschaften, die nahezu alle Ziele erreicht haben, anschließend gerne nachlassen und abstürzen – man frage beispielsweise nach beim Weltmeister von 2014. Auch Klopp holte mit dem BVB nach dem Double 2012 keinen Titel mehr, führte die Dortmunder 2013 aber noch ins Champions-League-Finale. In seiner letzten Saison wurde er Siebter.

Ausnahmezustand in Liverpool! Die Spieler (kleine Bilder) feiern die Meisterschaft des LFC genauso ausgelassen wie die Fans an der Anfield Road - trotz Versammlungsverbote. Die Party-Bilder aus Liverpool. ©

Seine schwierigste Aufgabe in Liverpool fängt jetzt also erst an. Er muss sich, seine Mannschaft und seinen Fußball mal wieder ein stückweit neu erfinden. Dass jeder – national wie international – die Erfolgsgeschichte des LFC stoppen will, macht die Sache gewiss nicht einfacher. Aber wenn es einer schaffen kann, dann „The normal one“ – for sure.