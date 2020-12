Kommentar zum Löw-Auftritt: Es herrscht nur ein Scheinfrieden beim DFB

So engagiert, so angriffslustig und so bestimmt wie am Montagnachmittag hätten sich viele Fußball-Fans in Deutschland den Bundestrainer zuletzt auch häufiger am Spielfeldrand gewünscht. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der 0:6-Klatsche in Spanien gab sich Joachim Löw im Kampfmodus und sagte ganz offen, was er von vielen Vorfällen in den letzten Tagen und Wochen hielt.

