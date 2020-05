Kommentar nach Aussage von Lucien Favre: Es riecht nach Abschied vom BVB

Lucien Favre ist ein feiner Mensch, ein ganz feiner sogar. Favre ist ein guter Trainer, sogar ein sehr guter. Aber Favre ist und bleibt auch ein Zauderer. Wer ihn kennt, weiß, wie sehr ihn die bescheuerte Diskussion nervt, ob er einfach keinen Titel gewinnen kann. Schließlich hat er bereits zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg als Trainer geholt – wenn auch in der Schweiz, aber Titel sind Titel. Das ist Fakt. Genau wie die Tatsache, dass Favre auch im zweiten BVB-Jahr wohl nichts in den Händen halten wird: Sieben Punkte Rückstand sowie die deutlich schlechtere Tordifferenz sechs Spieltage vor Schluss sind nach dem 0:1 im Direktduell und in Anbetracht der Dominanz des FC Bayern einfach zu viel. Doch was bedeutet das für seine Zukunft?