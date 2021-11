Kommentar zur Impfpass-Affäre des Ex-Werder-Trainers: Markus Anfangs Bärendienst für die Fußball-Branche

Natürlich ließen die ersten Reaktionen nicht lange auf sich warten, als am vergangenen Wochenende herauskam, dass die Staatsanwaltschaft gegen Markus Anfang ermittelt. Der Werder-Trainer soll seinen Impfpass gefälscht haben , so der Vorwurf. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse an der Weser - und die Kommentare derjenigen, die es schon immer gewusst haben, explodieren: Typisch Fußball, typisch Scheiß-Millionäre, typisch abgehobenes und kaputtes Business .

Alleine der unfassbare Vorgang ist Wasser auf die Mühlen all derer, die ohnehin an eine verseuchte Branche glauben, die sich an keinerlei Regeln halten muss, die korrupt ist und mit viel schmutzigem Geld nur so überschüttet wird. Deshalb hat Anfang dem gesamten deutschen Fußball mit seinem Verhalten (er hat bislang nichts dafür getan, ihm zu glauben) einen echten Bärendienst erwiesen.

