Kommentar: Mbappe und Haaland? Lasst uns lieber über Benzema und Lewandowski reden

"König" Karim Benzema und "Maschine" Robert Lewandowski – was haben uns diese beiden Mittdreißiger in dieser Champions-League -Woche schon wieder begeistert?! Erst Bayern-Star Lewandowski mit dem frühsten Königsklassen-Hattrick aller Zeiten, dann Real-Held Benzema mit einer Drei-Tore-Show gegen PSG. Diese beiden Angreifer dominieren aktuell die Fußball-Welt auf ihrer Position. Und nicht Kylian Mbappé oder Erling Haaland.

Denn Benzema erlebt aktuell so etwas wie die späte Glanzzeit seiner Karriere. Er hat schon viermal die Champions League mit Real Madrid gewonnen, ist dreimal mit den Königlichen spanischer Meister geworden. So gut wie in dieser Saison war er aber noch nie – und das mit 34 Jahren. Der französische Nationalspieler kommt auf 30 Pflichtspiel-Tore in 33 Partien. Was ihn von Lewandowski unterscheidet? Benzema liefert deutlich mehr Vorlagen, bereits zehn in 24 Ligaspielen.