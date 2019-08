Kommentar: Mehr als einen Punkt hätte Hannover 96 auch nicht verdient gehabt 

Zweites Heimspiel, zweiter Punkt – das ist zu wenig. Auch der zweite 96-Heimauftritt in der Zweitligasaison war alles andere als überzeugend. Am Ende hatte 96 erneut Glück – wie gegen Regensburg – das Spiel in den letzten Sekunden nicht doch noch zu verlieren.

96 verpennt die erste Halbzeit

Besonders die erste Halbzeit war ganz schwach: Keine Torgefahr, keine Ideen, dafür aber viele Fehler. So reicht es nicht – weder für den Aufstieg, noch um überhaupt im oberen Tabellendrittel zu landen. Zu einfach ist dann auch wie das 0:1 fällt. Seguin hat zu viel Platz im Mittelfeld, ein einfacher Doppelpass reicht, um die Abwehr aus den Angeln zu heben.