Kommentar: Bobic hinterlässt ein großes Erbe – doch Frankfurt ist bereit für eine neue Ära

Mit seinem eher plötzlichen Abgang sorgt Fredi Bobic bei den Fans von Eintracht Frankfurt für Verwunderung. Der Nachfolger des aktuellen Sportvorstands in der Main-Metropole wird in große Fußstapfen treten. Eintracht-Beobachter Roman Gerth meint: Bobic hat Großes geleistet – doch der Klub wird auch in Zukunft gut aufgestellt sein.