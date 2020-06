96-Meinung: Die Zukunft von Hannover 96 wird spannend

Doch bis auf wenige Ausreißer ist es allen Vereinen, getrieben von der schieren Pleiteangst, gelungen, nicht über das Level von arroganten Videos aus der Kabine und merkwürdigen Supermarkteinkäufen in Quarantänezeiten hinauszukommen. Der Bundesliga-Lockdown blieb aus. Mehr noch. In Hannover führte die Gruselatmosphäre zu einem regelrechten Kick-Start.

Da liegt er nun vor uns, der letzte Spieltag der 2. Liga. Lange Zeit fiel es uns schwer, an das Erreichen dieses historischen Datums zu glauben. Die zweifelhafte Disziplin so mancher Profis hat schon vor der Pandemie die Schlagzeilen bestimmt. Wieso sollte es ausgerechnet im Corona-Zeitalter anders sein?

Ein versöhnlicher Abschluss

Kleiner Rückblick zum Jahresbeginn. 96 dümpelt durch die 2. Liga, der freie Fall in die Drittklassigkeit nach Braunschweiger Vorbild drohte Hannover. In der Stadtgesellschaft hingegen verfestigte sich ein gewisses Gefühl der Gleichgültigkeit. Selbst, als das Stadionverbot für Zuschauer noch nicht galt, fühlte sich der Heimspieltempel nicht gerade an wie ein Zuhause. Minus-Temperaturen, Minus-Kulisse, Minus-Fußballgefühl.

Während das Umfeld eher wegschaute, blickte Kenan Kocak, als früherer Sandhausen-Trainer keineswegs an 96-Größenordnungen gewöhnt, genau hin. Ins Team, ins Umfeld, auch in die eigene Taktikmappe. Kocak kümmerte sich um die fußballerische Grundausbildung der Frust-Profis und streichelte gleichzeitig die Seelen der Bank-Angestellten. Es wuchs eine Mannschaft zusammen, die nun immerhin noch die Chance auf Platz sechs besitzt. Nicht spektakulär, aber in gewissen Maßen versöhnlich.