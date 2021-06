Kommentar zu Italien: Deshalb ist die "Squadra Azzurra" dem DFB-Team einen Schritt voraus

Inzwischen ist die Mannschaft von Roberto Mancini seit 31 Spielen ohne Niederlage und zählt seit dem überzeugenden 3:0 im Auftaktspiel gegen die Türkei zu den Topfavoriten auf den EM-Titel. Wer nach dem holprigen und sogar etwas glücklichen 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Außenseiter Österreich nun zurückrudert, liegt falsch. Im Gegenteil, das "Knackspiel", das eigentlich jeden Titelträger während großer Turniere ereilte, liegt jetzt hinter den Italienern - sie haben es unbeschadet überstanden. Und auch, wenn der nächste Gegner Belgien oder Portugal heißt, führt in diesem Sommer kein Weg an den wiedererstarkten Azzurri vorbei.

Italien und Dänemark werden von den Fans getragen – anders als das DFB-Team

Mancini schrieb vor der EM einen offenen Brief an die Nation und bat um maximale Unterstützung. Die Stars formierten sich für ein Foto in Herzform und sangen nach der Rückkehr ins Teamquartier Arm in Arm. Und die Anhänger in der Heimat stehen bedingungslos hinter ihrem Team. Das ist vielleicht der größte Unterschied zu Deutschland: Italien – wie übrigens auch die sensationellen Dänen – strotzen voller Stolz und Selbstvertrauen und werden von ihren Fans getragen, während bei uns täglich Auf- und Einstellung, Taktik und Trainer diskutiert und hinterfragt werden. Deshalb ist uns Italien mindestens einen Schritt voraus.