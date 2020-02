96-Meinung: An den Außenseiterstatus muss man sich noch immer gewöhnen

Fürth, Hamburg, Bielefeld – an dieses Gefühl, gegen solche Teams höchstens den Außenseiterstatus zu erlangen, muss man sich in Hannover noch immer gewöhnen. Die konsequente Verweigerungshaltung im Klassenkampf des Unterhauses bleibt bislang die einzige beachtliche Leistung der Multi-Nationalspieler-Truppe von 96 in dieser Saison.

Das Thema der fehlenden Mentalität wurde hinlänglich betrachtet. Dass ein Profikader nach mehr als sechs Monaten Ligabetrieb noch immer nicht das Gefühl vermittelt, seine Tabellen-Notsituation mental einordnen zu können, bereitet durchaus Sorge.