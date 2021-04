Kommentar: Hannover 96 braucht ein Kompetenzteam 

Hannover 96 entlässt Kenan Kocak. So viel steht fest. Dass dies erst zum Saisonende geschieht, nennt man wohl Gentlemen’s Agreement. Kocak bekommt einen respektvollen Abschied. So weit, so okay. Aber warum nicht gleich so?

Denn am Ende war es doch ein Rauswurf auf Raten. Nach den Heimpleiten gegen Würzburg und Heidenheim Mitte April hatte 96-Profiboss Martin Kind die „volle Konzentration auf die nächsten Spiele“ angemahnt. Nach dem 3:4 in Bochum bescheinigte Kind der Mannschaft „eine ordentliche Leistung mit viel Kampfgeist“, ohne den Trainer zu erwähnen. Nach dem 3:1 gegen Regensburg teilte 96 mit: Es gehe weiter mit der sportlichen Leitung. Und: „Am Ende der Saison wird es eine umfassende Analyse geben.“ Diese Analyse hat bereits stattgefunden. Mit dem nun beschlossenen Ende für Kocak.